La presentazione della 3^ giornata di campionato di Serie D

La terza giornata di campionato in Serie D potrebbe già assumere le sembianze di un turno sparti-acque. Per diverse squadre potrebbe infatti essere la domenica della verità, dopo neanche un mese dall’avvio di stagione. Quattro su otto, le gare che si disputeranno alle 15. L’Ugento ospita il Nardò a Parabita, senza tifosi, in quella che dovrebbe essere l’ultima gara interna dei giallorossi su campo neutro. Un derby tutto salentino da non sbagliare per i granata, che contro uno dei reparti offensivi più sterili del torneo, saranno chiamati a testare la propria solidità difensiva. Test Ischia per la Virtus Francavilla, unica pugliese in testa a punteggio pieno, reduce da quattro vittorie su quattro se consideriamo anche i primi due turni di Coppa. Guai però ad aspettarsi alla Nuovarredo Arena lo stesso Ischia che ha perso male in casa contro il Martina domenica scorsa. Vuole trovare continuità il Manfredonia, impegnato in casa di un Angri che fino ad ora non ha convinto affatto. Sarà di scena a Nocera invece il Francavilla in Sinni ancora a secco di gol, in casa di una delle tre capolista. La terza è la Palmese, impegnata in un derby tutto campano particolarmente agevole sulla carta con il Costa d’Amalfi, ossia l’unica compagine che ancora non ha mosso la propria classifica dopo due turni. Tre gli incontri fissati invece per le ore 16: spiccano un altro derby pugliese ed un match appulo-lucano. Il Fasano ospita al Curlo il Gravina dell’ex Tiozzo, mentre la Fidelis Andria a Matera conta di tornare sui passi che più la competono, al netto delle aspettative della vigilia. Il Brindisi, attualmente a -11, conta di accorciare ulteriormente la penalizzazione, ma non sarà semplice avere la meglio su un Acerrana reduce da un pareggio più che meritato contro il Casarano. Rossazzurri in campo al Tursi di Martina alle 16.30, per quello che non possiamo non considerare il big match della terza giornata. Gara che trasmetteremo in diretta ed in chiaro su Teleregione, canale 77 del digitale terrestre.

