MONOPOLI – Altri due casi di positività e terza dose per chi è negativo, che nel frattempo continua ad allenarsi. In attesa di notizie sulla gara del 16 gennaio, quando la squadra dovrebbe essere di scena a Messina il Monopoli continua a prepararsi alla ripresa del campionato. Sono cinque gli attuali positivi nel gruppo squadra, con i primi, comunicati a ridosso del rientro dalle vacanze di Natale, che sono in fase di guarigione. Nel frattempo continua a piccoli passi anche il mercato di gennaio, che ha visto entrare Alessandro Rossi, voglioso di ripercorrere la strada fatta da Fella e Soleri. Per operare nel reparto offensivo si attendono notizie anche su Borrelli che, seppur a parte, sta lavorando con il pallone, mentre Hamlili ha tolto il gesso e a breve ricomincerà a correre. Si cerca sempre una mezzala brava in fase di finalizzazione, con il nome di Paolucci, primo in Serie A belga ma poco utilizzato dal St. Gilloise, che è tornato di moda. L’ingaggio del giocatore abruzzese, però, rappresenterebbe un ostacolo. Sul fronte uscite invece, Cristian Riggio potrebbe andare alla Fidelis Andria. Il club biancoverde sembra essere intenzionato ad ascoltare la proposta dei federiciani e a contribuire alla buona riuscita del trasferimento.