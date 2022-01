ANDRIA – Quattro positivi nel gruppo squadra e allenamenti che continuano in casa Andria. Dal nuovo ciclo di tamponi per la prima squadra della Fidelis Andria sono state riscontrate quattro positività al Covid-19. Due di queste si riferiscono ad atleti del gruppo squadra mentre altre due sono state registrate nello staff di Ciro Ginestra. I quattro, tutti vaccinati con doppia dose, sono in isolamento e stanno tutti bene. Sono, infatti, asintomatici e seguiti dallo staff medico della Fidelis. Squadra comunque regolarmente al lavoro nel pomeriggio allo Stadio “Sant’Angelo dei Ricchi” nel rispetto dei protocolli sanitari. Nei prossimi giorni nuovo ciclo di test. Se la situazione dovesse peggiorare sarebbe in dubbio la sfida di Coppa Italia contro il Sudtirol.