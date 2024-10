Monopoli, 500 biglietti venduti per il settore ospiti del San Nicola. In difesa De Risio al posto di Miceli

Sembra essere Carlo De Risio il prescelto per ricoprire il ruolo di difensore centrale nel derby tra Monopoli e Altamura, in programma sabato alle ore 17.30 allo stadio San Nicola. L’allenamento del giovedì ha confermato le impressioni del giorno prima: impossibile il recupero di Mirko Miceli, difficilissimo quello di Bizzotto così come quello di Simone Calvano, che non sarà della partita. Il Monopoli, quindi, è in emergenza difesa, come affermato dallo stesso direttore sportivo Marcello Chiricallo nel corso del Salotto del calcio. Viste anche le assenze di Ferrini e Fazio, che non si rivedranno prima di dicembre, il comando della difesa passerà al centrocampista abruzzese, che era stato attenzionato proprio dall’Altamura nel mercato estivo. Accanto a lui Viteritti e Angileri, con Cristallo che scalerà sull’esterno di centrocampo. A sinistra Pace sembra essere padrone della corsia, mentre in mezzo agiranno Scipioni, Battocchio e Danilo Bulevardi. In attacco due maglie per tre con Vazquez, Bruschi e Yeboah in competizione. Nel frattempo sono 500 i biglietti venduti per il settore ospite. Un dato destinato a salire visto il grande entusiasmo che si è venuto a creare nella città adriatica dopo gli ultimi risultati.

