Mondiali U20, la Nazionale Italiana pesca dalla Serie C (e dalla Puglia)

Da sabato 20 maggio a domenica 11 giugno si disputerà in Argentina il Mondiale Under 20 di calcio. Fra le 24 nazionali partecipanti spicca anche l’Italia del ct Carmine Nunziata, che ha convocato 21 giovani promesse del calcio italiano. Il commissario tecnico degli azzurrini ha pescato anche in Serie C, seppur non dal girone meridionale. Sono stati infatti convocati Sebastiano Desplanches del Trento, Filippo Fiumanò dell’Aquila Montevarchi, Riccardo Turicchia della Juventus Next Gen e Danuele Ghilardi del Mantova. Nel lungo elenco dei classe 2003 presenti in lista, brilla anche il nome dell’ancor più giovane Gabriele Guarino. Il difensore 19enne di proprietà dell’Empoli è nato a Molfetta ed ha mosso i propri primi passi nel mondo del calcio nel settore giovanile del Bari, prima di passare a quello dei toscani. Ci sarà dunque un po’ di Puglia nel prossimo mondiale Under 20, con la speranza che la Nazionale Italiana riesca a farsi rispettare anche grazie all’ausilio delle giovani promesse lanciate dalla Lega Pro.

