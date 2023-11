Molfetta Calcio, tutto facile contro l’Unione Calcio: 4-0 e finale di Coppa

MOLFETTA – Al “Poli” la Molfetta Calcio ha bisogno di vincere con due gol di scarto o di segnare almeno tre gol per superare il Foggia Incedit e staccare il pass della finale di Coppa Italia. Difronte l’Unione Calcio Bisceglie già eliminata dal torneo. Approccio aggressivo dei biancorossi, non poteva essere diversamente. Al 7’ Colamesta cerca direttamente il centro dell’area di rigore, i difensori azzurri leggono male la traiettoria e la sfera termina direttamente sul palo, se la cavano gli ospiti. Continua ad attaccare la squadra di Di Domenico, alla mezz’ora corner di Lavopa, Taccogna non ci arriva per un soffio ma reclama una spinta ai suoi danni, tutto regolare per il direttore di gara. L’episodio clou giunge al 37’: una rimessa laterale soprende l’Unione Calcio, Lopez sfugge a Baggini che ferma la sua corsa nel bel mezzo dell’area di rigore, per l’arbitro è un fallo da ultimo uomo. Il difensore lascia i suoi in dieci e Lavopa dal dischetto pesca direttamente l’angolino basso, Di Bari indovina la direzione ma non riesce ad evitare l’1-0 biancorosso. Il Molfetta ci crede, ma serve almeno un altro gol. Al 43’ Colamesta vede il taglio di Lopez che sfiora il raddoppio. Ai biancorossi restano quarantacinque minuti per conquistare la finale.

Peppe Lopez ne impiega uno, e neanche, per siglare il pesantissimo 2-0: l’attaccante sfonda sulla sinistra, si accentra e con un delizioso tocco sotto trafigge Di Bari. Una rete che fa più male al Foggia Incedit che all’Unione Calcio. Lopez è assoluto protagonista e causa ai biscegliesi un altro rosso diretto, questa volta per Binetti che lo stende al 51’: azzurri in nove uomini e gara virtualmente chiusa. I biancorossi gestiscono il vantaggio con assoluta tranquillità, al 68’ Di Bari sbaglia tutto, Vicedomini non riesce ad insaccare il tris. Ci pensa Colaci al 71’, corner perfetto di Lavopa, il classe 2003 arriva prima di tutti e timbra il tabellino di un match senza storia. 77’, altro svarione degli ospiti, Lopez supera il portiere ma Andriano salva sulla linea. L’attaccante non ci sta e segna il poker all’82’, il rimpallo è favorevole, il 4-0 è un gioco da ragazzi. Risultato rotondo, qualificazione meritata, la Molfetta Calcio è la prima finalista della Coppa Italia regionale.

