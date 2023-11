Monopoli, contro il Giugliano una tradizione negativa

È cominciata mercoledì la settimana del Monopoli in vista del match contro il Giugliano di Valerio Bertotto. Una sfida che ha una storia recente quella tra la formazione biancoverde e quella campana, tornata in Serie C la passata stagione dopo un decennio in C2 a cavallo tra la fine degli anni ’90 e l’inizio degli anni 2000. Per il Monopoli il Giugliano è un piccolo tabù. Lo scorso anno, infatti, il Monopoli è uscito sconfitto due volte contro la squadra allora allenata da Lello Di Napoli. 2-1 nella gara d’andata giocata al Partenio Lombardi di Avellino, con la doppietta di Felippe Martello e l’inutile 2-1 di Pinto e 1-3 al Veneziani nella gara di ritorno, dove una doppietta dell’ex Salvemini e l’ex Andria Sorrentino furono decisivi per l’esonero di Pancaro. Tomei deve riscattare il ko di Potenza contro il Sorrento e per farlo avrà a sua disposizione quasi tutta la rosa, eccezion fatta per Peschetola, il cui infortunio lo terrà lontano dai campi almeno fino alla fine del 2023, l’infortunato di lungo corso Vitale e molto probabilmente anche Angileri, che non ha ancora smaltito del tutto una botta al polpaccio. Non ci sarà neanche Riccardi, appiedato per ben tre giornate dal giudice sportivo dopo l’espulsione di Potenza.

About Author

Condividi su...



Linkedin

Email

Whatsapp