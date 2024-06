Minervino Murge, in fiamme ettari di vegetazione: in azione un Canadair

Da questa mattina è in corso un incendio che ha bruciato diversi ettari di terreno alla periferia di Minervino Murge. Non è chiaro che cosa abbia provocato le fiamme che hanno danneggiato aree adibite al pascolo, bosco e alla semina. A coordinare i vigili del fuoco c’è il direttore delle operazioni di spegnimento. Sul posto c’è anche il personale dell’Arif, l’Agenzia regionale per le risorse irrigue e forestali. La zona interessata dal rogo è molto estesa e assieme a un elicottero dei pompieri è impegnato un Canadair in attesa che ne arrivi un altro.

