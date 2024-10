Minaccia il suicidio, salvato dai Carabinieri di Barletta

BARLETTA – Minacciava di togliersi la vita dopo essersi barricato in casa, ma l’intervento dei Carabinieri ha evitato la tragedia. È successo giovedì sera a Barletta, dove un 38enne del posto è stato salvato in extremis grazie alla telefonata di una donna al 112.

La Centrale Operativa, infatti, ascoltando le informazioni fornite al telefono, ha immediatamente percepito la gravità della situazione in corso inviando una pattuglia presso l’abitazione indicata. L’arrivo tempestivo dei Carabinieri dalla Stazione locale di via Pappalettere ha permesso di cogliere l’uomo intento a preparare l’insano gesto. I militari hanno prontamente tagliato il cappio che avvolgeva il collo del 38enne.

Ancora ignote le cause che hanno portato alle tragiche intenzioni dell’uomo, fortunatamente evitate in tempo. Il trasporto immediato presso l’ospedale Dimiccoli di Barletta ha certificato il buono stato di salute del 38enne, che non è in pericolo di vita.

