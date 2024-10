Controlli su bici elettriche e monopattini tra Andria e Barletta: scattano sequestri e multe

Duecento persone identificate, 123 veicoli tra auto, moto, bici e monopattini elettrici controllati, numerosi sequestri (soprattutto di bici elettriche) effettuati. Sono i numeri dell’attività di controllo del territorio e tutela della sicurezza urbana effettuati, in maniera congiunta, tra Andria e Barletta, dagli agenti della Polizia di Stato e quelli delle rispettive Polizie Locali, coadiuvati da equipaggi del Reparto Prevenzione Crimine di Bari.

I controlli, disposti dal Questore della Bat, Alfredo Fabbrocini, si sono concentrati nei centri storici delle due città, con l’obiettivo di verificare il rispetto della normativa stradale prevista in materia. Nell’ambito di tali verifiche, svolte, ad Andria in Piazza Vittorio Emanuele, già Piazza Catuma, e la Villa Comunale, mentre, a Barletta, in zona Giardini de Nittis, sono stati effettuati specifici posti di controllo, identificate più di 200 persone, esaminati 123 veicoli, tra auto, moto, bici e monopattini elettrici e sequestrate amministrativamente diverse bici elettriche.

Sono stati controllati anche 6 monopattini elettrici, tutti sanzionati per il mancato rispetto della normativa di settore prevista dal codice della strada.

Servizi di controllo su bici e monopattini elettrici andranno avanti anche nelle prossime settimane.

