Fermato con 6,5 chili di cocaina sull’A14: in manette albanese

Durante un controllo della polizia stradale sull’autostrada A14, all’altezza di Bitonto (Bari), un cittadino albanese residente in Italia è stato arrestato per detenzione di droga. L’uomo, alla guida di una Bmw, ha destato sospetti a causa del suo comportamento nervoso. Gli agenti, decidendo di approfondire la verifica, hanno richiesto l’intervento delle unità cinofile antidroga della Questura di Bari. I cani hanno individuato sei involucri contenenti cocaina, nascosti in un vano tra la paratia anticalore e il sottoscocca dell’auto. In totale, sono stati sequestrati 6,5 chili di stupefacente. L’uomo è ora detenuto in carcere.

