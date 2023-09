Migranti: ‘Minacce di morte via web a Meloni non ci spaventano’

“Le minacce di morte indirizzate via web alla presidente Meloni da parte dei trafficanti di morte sono la dimostrazione più tangibile che la linea del governo per contrastare l’immigrazione illegale è quella giusta. Le ultime misure adottate dall’esecutivo vanno proprio nella direzione di porre fine allo sporco traffico degli esseri umani che è la prima causa di ogni tragedia che avviene in mare. Si ben chiaro che non sono le minacce che potranno fermare il nostro operato: 18 mesi di trattenimento per chi sbarca illegalmente e creazione di nuovi centri per il rimpatrio lontani dalle abitazioni e distribuiti in ogni regione. E la prospettiva del Piano Mattei per porre un argine definitivo alle partenze. Tutto questo contrasta con l’attività degli scafisti che cominciano ad essere nervosi: sappiano, lorsignori, che per loro in Italia non vi sarà futuro”. Lo dichiara la deputata di Fratelli d’Italia Sara Kelany, responsabile immigrazione di FdI.

