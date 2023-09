Lacarra (PD): ‘Zes Unica è nuova presa in giro del Viceré Fitto’

“Il nuovo “Decreto Sud” è l’ennesima presa in giro di un Governo completamente incapace di dare risposte concrete ai problemi del Paese. Come per le promesse sulla questione migratoria, anche l’ultimo slogan della Zes unica finirà per sciogliersi come neve al sole. Il Ministro Fitto continua a sottrarre poteri e funzioni a Ministeri, Regioni ed enti locali col solo obiettivo di avocarle a sé, come d’altronde ha già fatto con il fondo di sviluppo e coesione, forse per realizzare il sogno di diventare il Vicerè di borboniana memoria”. Così Marco Lacarra, deputato barese del Partito Democratico.

“Che la Zes unica sia un’altra truffa per il Sud lo si deduce già dalle inesistenti risorse stanziate per la sua istituzione. Se ciò non fosse sufficiente, basterebbe scavare appena più a fondo per capire l’inconsistenza di questa proposta. Come può un unico ufficio ministeriale gestire decine, se non centinaia di migliaia di richieste all’anno per usufruire di semplificazioni e agevolazioni fiscali? Come potrebbero, poi, Comuni e Regioni adempiere ai loro doveri se la nuova ‘autorizzazione unica’ dà loro pochissimi giorni per approfondimenti e verifiche? Delle due l’una: o parliamo dell’ennesima misura di cartello per il Mezzogiorno oppure stiamo dando il ‘La’ a una serie di opere e investimenti in un regime di sostanziale anarchia, senza più alcun controllo da parte degli enti pubblici. Per quanto paradossale, sapere che le risorse mancano del tutto ci fa stare per ora più sereni”, conclude Lacarra.

