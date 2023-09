Impiantistica sportiva di Barletta, il punto su Puttilli e Simeone

BARLETTA – Passi in avanti per il piano antifumo nel settore Distinti dello stadio Puttilli di Barletta. L’amministrazione comunale punta ad ampliare la capienza dell’impianto dagli attuali 4878 ai prossimi 6551 spettatori. Il sindaco Cosimo Cannito annuncia che i lavori sono in procinto di partire: costo delle operazioni di circa 53mila euro.

Lavori in corso anche allo stadio Lello Simeone, nel pieno centro cittadino. L’impianto di via Libertà ha subito ritardi negli ultimi mesi, facendo slittare la consegna della struttura inizialmente prevista per il 31 luglio. Cannito annuncia un sopralluogo.

