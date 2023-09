Mondiali Coastal Rowing e Beach Sprint, presentato l’evento a Barletta

BARLETTA – Presentata presso la Lega Navale di Barletta l’edizione 2023 dei Mondiali di Coastal Rowing e Beach Sprint, in programma dal 29 settembre all’8 ottobre. Sport acquatici, sostenibilità e turismo in una vetrina internazionale per la città della Disfida.

Battuta la concorrenza di Sabaudia, con un iter burocratico complesso, ma rapido grazie alla collaborazione con gli uffici ministeriali.

About Author

Condividi su...



Linkedin

Email

Whatsapp