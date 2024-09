Migranti in tende non solo a Barletta, la CGIL Bat: “Nostre denunce inascoltate”

La grave situazione dei migranti costretti a vivere in tende per strada in condizioni precarie non riguarda solo la città di Barletta ma sarebbe un problema comune in tutta la provincia di Barletta Andria e Trani. E’ questa la denuncia della CGIL BAT, dopo le polemiche nate in città sui braccianti che vivono sotto la ex teleferica sulla litoranea di Ponente. Per i rappresentanti del Sindacato questa situazione insieme ad altre sarebbe stata già più volte denunciata in passato ma senza riscontri dal mondo della politica.

Un fenomeno complesso che richiede il coinvolgimento non solo delle istituzioni ma anche delle imprese della filiera agricola.

