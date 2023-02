BARI – Michele Mignani annuncia l’assenza di Michael Folorunsho per la gara di domani contro il Cosenza: “Mike non sta benissimo, ha avuto un fastidio al ginocchio e abbiamo deciso di tenerlo fermo questa settimana per curare l’infiammazione”.

Sul Cosenza: “I punti valgono doppio. Vincere per noi vorrebbe dire probabilmente lasciare dietro la squadra per tutto il resto del campionato. C’è tanto in palio ma noi dobbiamo pensare di giocare per vincere come facciamo sempre pur sapendo che le squadre che sono in quella posizione di classifica avendo bisogno di fare punti entreranno in campo con tanta determinazione ma noi dobbiamo averne più di loro. Il Cosenza in questo momento è nelle ultime posizioni ma non è staccatissimo. Recentemente ha battuto il Parma. Conosco il suo allenatore ed è molto bravo, da un’identità alla sua squadra. Compatibilmente alle loro forze avranno preparato una partita di attesa e di aggressione”.

Sulla posizione in classifica: “E’ quella che meritiamo di avere. Abbiamo voglia e ambizione di migliorarla ma sappiamo che dietro ci sono squadre che ti vogliono prendere e superare. La classifica non la dobbiamo guardare, dobbiamo pensare alla partita con il Cosenza e mettere tutto in campo per fare i tre punti”.

Sulle difficoltà in casa: “In casa nostra ci aspettano e troviamo difficoltà, non è un problema di testa. Spesso non siamo riusciti a mettere gli avversari nella loro metà campo”.

Sui gol subiti: “Tanti li abbiamo presi quando il risultato sembrava acquisito. Non è un caso, c’è un atteggiamento sbagliato, di rilassamento. Deve essere lo stesso sia sullo 0-0 che sul 3-0”.

Sui nuovi: “Li ho trovati tutti bene dal primo giorno in cui sono arrivati a Bari. Sono grandi professionisti che curano il proprio corpo perché è quello che ti serve per giocare. E’ stata una settimana in cui abbiamo lavorato in maniera giusta. Si sono immediatamente adeguati alla nostra metodologia e ci daranno una grossa mano”.

