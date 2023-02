Capuano: ‘Chi parla male del Taranto è da ricovero’

( Di Lorenzo Ruggieri ) Juve Stabia: “Mi aspetto una partita difficile, contro una squadra composta da giocatori forti e di categoria. La Juve Stabia è allenata da un tecnico capace e propositivo come Pochesci, non conosco le motivazioni dell’avvicendamento in panchina perchè ritengo che Colucci stesse svolgendo un ottimo lavoro. In questa settimana abbiamo lavorato bene e con entusiasmo, tuttavia ritengo che sia più facile gestire una sconfitta rispetto ad una vittoria. Tornare a Castellamare per me (esperienza terminata con un esonero nel 2008, ndr) ma il presente si chiama Taranto. I ragazzi stanno bene e mi auguro di ottenere un risultato positivo”.

Nuovi acquisti: “Abbiamo operato nel mercato in funzione futuristica, soprattutto per via dei punti ottenuti. Abbiamo puntato su giocatori giovani ma inattivi da diversi mesi. Magari siamo stati presuntuosi ma sempre in ottica futuristica. A mio avviso, è stata un’ottima strategia per una società che vuole programmare. I nuovi acquisti sono ragazzi eccezionali e dediti al lavoro, ritroveranno la condizione giocando. Inoltre, rispetto al passato, ho più scelte che mi permettono di effettuare variazioni a gara in corso”.

Indisponibili: “Semprini ha accusato un problema durante il match di domenica scorsa. Fortunatamente non c’è lesione ma non sarà della gara. Oltre a lui, mancherà Diaby. Abbiamo diversi giocatori acciaccati ma cercheremo di recuperare qualcuno”.

Il rumore dei nemici: “Non vedo nemici, tuttavia assegnare delle insufficienze dopo una vittoria significa essere in malafede (Capuano probabilmente dimentica la libertà di stampa, ndr) e non so come abbatterla. Chi parla male del Taranto si deve ricoverare ma preferisco che le critiche siano rivolte a me”.

