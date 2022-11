Condividi su...

A un mese da Natale il freddo non è ancora arrivato, ma il maltempo di stampo autunnale colpirà le regioni meridionali per tutto il weekend per effetto di un nuovo ciclone. Secondo www.iLmeteo.it, la giornata peggiore sarà quella di sabato 26 novembre per possibili nubifragi sparsi su tutto il Centro-Sud. Questo nuovo ciclone dovrebbe portare anche venti forti.

NEL DETTAGLIO – Venerdì 25: al Nord nebbie notturne poi parziale aumento delle nubi. Al Centro peggioramento sulla Sardegna poi verso le regioni tirreniche dal pomeriggio. Al Sud tempo più soleggiato poi in peggioramento serale. Sabato 26: al Nord sole ma freddo al mattino, qualche piovasco in Romagna. Al Centro piogge diffuse, meno su Toscana e Sardegna. Al Sud rovesci diffusi sul basso Tirreno, in estensione alle regioni ioniche e in intensificazione serale. Neve in Appennino. Venti in rinforzo a rotazione ciclonica. Domenica 27: al Nord: sereno salvo qualche nebbia notturna. Al Centro nubi e qualche piovasco soltanto sulle Adriatiche, sereno altrove. Al Sud ancora rovesci e venti di tempesta, specie sui versanti ionici. Neve in Appennino fino ai 1200 metri. Tendenza: tempo in prevalenza asciutto lunedì 28 novembre poi nuovo ciclone sull’Italia. Più freddo al Nord.