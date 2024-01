Meteo, anticiclone africano sull’Italia per altri 10 giorni

Per altro dieci giorni l’anticiclone africano dovrebbe continuare a mitigare il clima di questo inverno. Si tratta di un fenomeno anomalo in questa stagione: le temperature misurano valori ben al di sopra della media del periodo, fino a raggiungere 13-15 gradi al Centro Sud, in Liguria e nei settori alpini.

La situazione dovrebbe proseguire inalterata nei prossimi dieci giorni. A partire da giovedì 8 febbraio l’anticiclone africano potrebbe essere scalzato da correnti provenienti dal Nord Atlantico, con il ritorno di vento e pioggia.

Nel dettaglio

Martedì 30: a Nord cielo con nubi sparse, nebbioso in pianura; al Centro soleggiato; a Sud temporanee coperture del cielo al mattino, poi soleggiato.

Mercoledì 31: a Nord irregolarmente nuvoloso, ancora locali nebbie in pianura; al Centro nubi irregolari su tutte le regioni, locali coperture in Toscana; a Sud cielo poco o irregolarmente nuvoloso.

Giovedì 1: a Nord nubi sparse, clima più piacevole anche in pianura; al Centro bel tempo prevalente; a Sud sole e clima gradevole.

