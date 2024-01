Come scegliere l’aspirapolvere senza fili: ecco cosa valutare

Scegliere l’aspirapolvere senza fili perfetto potrebbe non essere facile. Sul mercato, infatti, esistono diversi modelli, ognuno con le proprie caratteristiche e peculiarità, il che rende ancora più ardua la decisione.

Come risparmiare con codici e coupon

Probabilmente il metodo più semplice per trovare l’elettrodomestico giusto per le pulizie è effettuare l’acquisto direttamente online. In questo modo, infatti, è possibile non solo confrontare le caratteristiche dei diversi prodotti ma anche utilizzare appositi coupon così da risparmiare notevolmente sul prezzo finale; è abbastanza frequente, infatti, reperire un codice sconto Dyson o di qualsiasi altro brand. Entrando nello specifico del brand inglese, ci si potrebbe domandare come utilizzare il codice sconto Dyson; il procedimento è molto semplice, occorre semplicemente selezionare il prodotto che si desidera acquistare sul sito, aggiungerlo nel carrello e inserire l’apposito codice alfanumerico, dopodiché è possibile procedere con l’acquisto della merce a un prezzo ridotto. Nel caso di coupon e codice sconto insieme, come è possibile per esempio trovare su programmi fedeltà multimarca come PAYBACK, è necessario attivare il coupon con un click, per assicurarsi di ottenere i punti extra dopo l’acquisto, e poi visualizzare il codice sconto da utilizzare normalmente sul sito di Dyson. Un modo per ottenere ancora più valore da un acquisto importante come un elettrodomestico. E’ sempre bene tenersi aggiornati e monitorare queste piattaforme, iscrivendosi al programma e controllando i coupon e codici sconto disponibili.

La potenza di aspirazione

Quando si sceglie un’aspirapolvere senza fili, uno degli aspetti cruciali da valutare è la potenza di aspirazione, che non va confusa con la potenza elettrica. Questo parametro viene misurato in air watt, mm/H2O o in Kpa e dovrebbe essere almeno tra 250 e 400 air watt, 1300 e 2200 mm/H2O oppure tra i 13 e 22 Kpa. Una potenza più elevata si traduce in maggiore efficienza e quindi in prestazioni di pulizia migliori. Tuttavia, in genere, un modello più potente tende a essere più costoso. Un’aspirapolvere meno efficiente, però, potrebbe inizialmente sembrare economico, ma a lungo termine influire sulla qualità della pulizia. Ad ogni modo, come accennato in precedenza, con un codice sconto Dyson è possibile acquistare un’aspirapolvere potente ottenendo un notevole vantaggio.

L’autonomia della batteria

Un altro elemento importante da considerare prima di scegliere l’aspirapolvere senza fili è l’autonomia della batteria, assieme al tempo di ricarica. Infatti, un elettrodomestico che si scarica durante l’utilizzo e impiega molto tempo per ricaricarsi può rendere le operazioni di pulizia più lunghe e complicate. In genere, l’autonomia media di questi aspirapolvere è di circa 30 minuti, mentre il tempo di ricarica è di 3-4 ore, ma in commercio è possibile trovare anche dispositivi che garantiscono un tempo di utilizzo maggiore e tempi di ricarica più veloci.

Il serbatoio

Un’aspirapolvere senza fili è in genere caratterizzato da un serbatoio da svuotare di frequente, pertanto la capacità dello stesso è un elemento di valutazione da non sottovalutare. Il serbatoio, infatti, dovrebbe essere capiente a sufficienza almeno per completare un ciclo di pulizia senza necessità di svuotarlo. Inoltre, è fondamentale che il serbatoio sia progettato per una facile rimozione e pulizia in modo da rendere comodo l’utilizzo dell’aspirapolvere.

Il filtro

Il filtro è quell’elemento dell’aspirapolvere che cattura lo sporco e le particelle di polvere presenti nell’aria e gli allergeni. I filtri, pertanto, sono fondamentali per mantenere l’ambiente domestico più salubre e pulito, e si rivelano utili specialmente per coloro che soffrono di allergie o problemi respiratori, oppure nelle zone dove ci sono bambini e animali. La maggior parte dei modelli di aspirapolvere attualmente in commercio è dotata di filtri Hepa di alta qualità, in grado di catturare la maggior parte del particolato sospeso in aria.

