Messico ‘70, Italia-Germania 4-3: Gigi Riva e la partita del secolo

“Partita del secolo”. E così che è stata definita la semifinale del Mondiale di Messico 1970 tra Germania Ovest e Italia. La sfida si giocò allo stadio Azteca di Città del Messico il 17 giugno 1970.

La vittoria italiana con il punteggio di 4-3 dopo i tempi supplementari fu commentata per il pubblico italiano da Nando Martellini sulla Rai e da Enrico Ameri sulle frequenze radiofoniche. L’incontro è ancora considerato uno dei momenti più emozionanti nella storia dello sport italiano e della storia italiana del dopoguerra, con un impatto duraturo sulla cultura di massa, come evidenziato nel film del 1990 “Italia-Germania 4-3”. In quella gara andò a segno anche Gigi Riva.

Oltre ai tanti gol, quella contesa passò alla storia anche per la storica resistenza di Franz Beckenbauer, morto il 7 gennaio scorso, che continuò a giocare nonostante una lussazione alla spalla.

Il capitano dei tedeschi si infortunò al 65’, ma le due sostituzioni concesse all’epoca erano già state effettuate. Così, il difensore rimase in campo con una vistosa fasciatura che gli impediva i di muovere il braccio.

Per rendere omaggio a quella gara, allo stadio Azteca di Città del Messico è stata affissa una targa commemorativa che recita: “Lo stadio Azteca rende omaggio alle Nazionali di Italia (4) e Germania (3), protagoniste, nel campionato mondiale del 1970, della “Partita del Secolo”. 17 giugno 1970”.

