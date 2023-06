Mesagne: Spaccio di droga, arrestato un uomo

Il 29 maggio scorso, il personale della Polizia di Stato ha effettuato servizi straordinari di controllo del territorio per prevenire e reprimere lo spaccio di droga. Durante tali servizi, è stato arrestato un individuo di Mesagne in flagranza di reato per il possesso di sostanze stupefacenti destinate allo spaccio.

In particolare, gli agenti della polizia giudiziaria del Commissariato di Mesagne, dopo attività di informazione e investigazione, hanno notato movimenti sospetti da parte di un uomo nei pressi della sua abitazione. Di conseguenza, è stata effettuata una perquisizione domiciliare durante la quale sono stati trovati e sequestrati circa 150 grammi di sostanze stupefacenti, di cui circa 45 grammi di hascisc e circa 100 grammi di marijuana, oltre a due bilancini di precisione e materiale utilizzato per il confezionamento delle dosi di droga.

