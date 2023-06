Mesagne: Cadavere di un uomo trovato in un pozzo

Il cadavere di un uomo è stato scoperto all’interno di un pozzo in un terreno in contrada Paoline, a Mesagne (Brindisi). Sul posto i Vigili del fuoco, che hanno dovuto svuotare il pozzo pieno di acqua per avviare le attività di recupero. In contrada Paoline anche gli agenti del commissariato di Mesagne e la squadra mobile di Brindisi per una serie di accertamenti. A lanciare l’allarme è stato il proprietario del terreno insospettito dalla presenza di un paio di ciabatte nei pressi del pozzo e il coperchio della cisterna spostato. A quanto si apprende si tratterebbe di un uomo di circa 60 anni. Al momento, la pista più accreditata è quella del suicidio, tant’è vero che la salma è stata restituita alla famiglia.

Condividi su...



Linkedin

Email

Whatsapp