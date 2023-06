La sala giochi Silver a Lecce resterà chiusa per 30 giorni in seguito alla sospensione della licenza di pubblica sicurezza notificata dagli agenti della polizia amministrativa della questura che lo scorso 3 giugno hanno sorpreso nel locale tre giovani mentre assumevano cocaina. I tre hanno precedenti di polizia per reati in materia di stupefacenti, rissa e porto abusivo di armi.

