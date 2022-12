Mercato: Nardò, piace un attaccante brasiliano

Condividi su...

Il Nardò, dopo l’ingaggio di Matteo Montinaro, secondo indiscrezioni raccolte dalla nostra redazione sta provando a stringere per Michel Ferreira, attualmente in forza al Lamezia Terme ed ex Rotonda. Il calciatore era finito nel mirino di diversi club del girone H. La giornata di oggi dovrebbe essere decisiva. Potrebbe essere lui, dunque, il sostituto di Giacomo Lucatti, finito al Livorno.