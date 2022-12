Francavilla In Sinni, tutto fatto per il nuovo allenatore

Condividi su...

Pasquale Arleo sarà il nuovo allenatore del Francavilla in Sinni. La fumata bianca è giunta in serata: l’ex Potenza guiderà la squadra lucana con l’obiettivo di raggiungere la salvezza. Con l’addio di Claudio De Luca, che ha lasciato Francavilla dopo la sconfitta interna con la Cavese, il direttore tecnico Ranko Lazic ha deciso di puntare su un uomo di esperienza e dal passato importante. Arleo lo scorso anno è stato grande protagonista con il Potenza in Serie C. Ha battuto la concorrenza di numerosi allenatori. Nella giornata di venerdì è attesa l’ufficialità.