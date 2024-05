Meloni, ‘Italia prima per obiettivi raggiunti del Pnrr’

“Il 14 maggio scorso il Consiglio dell’Unione europea ha adottato la revisione tecnica del nuovo Pnrr italiano. È una data importante, perché chiude di fatto un anno di grande lavoro del governo per attuare il Piano e mettere in sicurezza le risorse finanziarie, gli investimenti e le riforme. Quelli appena trascorsi sono stati mesi di straordinario lavoro di tutti i Ministeri, le strutture e gli uffici, che ha permesso all’Italia di essere al primo posto in Europa per obiettivi raggiunti e avanzamento finanziario del Pnrr. Primato certificato dalla Valutazione a medio termine della Commissione europea”.

Così la premier Giorgia Meloni nel suo intervento alla prima riunione della Cabina di coordinamento Pnrr nelle Prefetture. “In questi mesi – ha aggiunto – abbiamo raggiunto traguardi decisivi, di cui siamo particolarmente orgogliosi: è entrato in vigore il nuovo Pnrr, comprensivo della settima missione RePowerEU; abbiamo ricevuto il pagamento sia della terza rata da 18,5 miliardi che della quarta rata da 16,5 miliardi di euro (l’Italia ha ad oggi ricevuto 102,5 miliardi di euro, rispetto ai 194,4 stanziati dall’Unione europea); e siamo in dirittura d’arrivo per il raggiungimento dei 52 obiettivi della quinta rata, pari a 10,6 miliardi di euro”.

”Siamo nella fase 2, la più importante” – entriamo nella Fase 2 del Pnrr, la più importante, quella della concreta attuazione delle riforme e della messa a terra di tutti gli investimenti strategici. Fase 2, nella quale è fondamentale rendere più efficace il monitoraggio su base territoriale degli interventi del Pnrr, favorire le sinergie tra le diverse amministrazioni e i soggetti attuatori operanti nello stesso territorio e migliorare l’attività di supporto agli enti territoriali, anche promuovendo le migliori prassi”, ha aggiunto Giorgia Meloni. “Per raggiungere questi obiettivi, il Governo ha previsto, con il decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, l’istituzione di una Cabina di coordinamento Pnrr permanente presso ogni singola Prefettura, composta dai rappresentanti delle amministrazioni centrali, delle Regioni, delle Province, delle Città metropolitane, dei Comuni”.

