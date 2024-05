Europee, Mastella: “Italia sia autorevole, no a paese a due velocità”

Un’Italia autorevole in Europa, in grado di espandere il progetto politico comunitario e che al suo interno non sia a due velocità. Cosi i Mastella (la candidata è Sandra, accompagnata da Clemente, ora sindaco di Benevento) in vista delle prossime elezioni europee, questa la tappa di Bari.

