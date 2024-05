Taranto, Stati Uniti d’Europa, Maraio: “politica comune sociale ed economica e fiscale”

TARANTO – Il segretario nazionale del Psi, Enzo Maraio, capolista nella circoscrizione meridionale della lista Stati Uniti d’Europa domenica è stato a Taranto per un incontro con gli elettori per indicare il programma della grande famiglia socialista europea che dal 1979, prima elezione diretta del Parlamento europeo, è il secondo gruppo politico nell’aula di Strasburgo.

Maraio ha insistito sulla necessità di un programma comune capace di attrarre consenso, nell’incontro con i socialisti di Taranto si è discusso sui temi europei, sulle problematiche che la nuova assemblea parlamentare dovrà affrontare nei prossimi cinque anni: Una politica comune sociale ed economica e fiscale; la posizione dell’Unione Europea a fronte dell’attuale del mutato atteggiamento del suo principale partner e alleato, gli Usa, riguardo al quadro multilaterale e alle sue relazioni bilaterali, cui si aggiunge la definitiva affermazione della Cina come potenza mondiale.

Il capolista di Stati Uniti d’Europa ha sottolineato le problematiche del Mezzogiorno nel contesto nazionale ed europeo: la sanità, la scuola, i trasporti, gli investimenti tecnologici e ambientali, il corretto utilizzo dei fondi strutturali europei che il governo nazionale blocca mettendo a rischio la capacità del Mezzogiorno di dare una svolta alle attuali condizioni socio economiche.

Maraio ha richiamato il manifesto di Ventotene, (Spinelli, Colorni, Rossi) l’importanza del logo della lista “Stati Uniti d’Europa” – un elemento di novità, fra i dodici loghi della scheda elettorale delle circoscrizione Sud – con un programma chiaro considerato che non si riesce ancora a capire cosa vogliono le altre liste che insistono su problematiche nazionali litigando tra di loro.

Non serve mettersi, dopo le elezioni dell’8 e 9 giugno, a calcolare le somme parziali, ma bisogna valutare il totale di ogni famiglia politica e la sua incidenza entro uno spazio vitale condiviso, la stessa società civile.

Dopo Maraio sono intervenuti: Remo Marini, componente della Segreteria Provinciale del PSI, Paolo Castronovi, Segretario Provinciale del Partito Socialista Italiano di Taranto, Pino Albenzio, storica figura del nostro partito e intellettuale a tutto campo, Laura Di Santo, già assessore al Patrimonio, Politiche Abitative e Tributi del Comune di Taranto, componente della Segreteria Provinciale del PSI, Edmondo Ruggiero cui il Sindaco Melucci ha conferito la delega all’Urbanistica, alla Mobilità e all’Innovazione di questo Municipio.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author