Francavilla Fontana, Bungaro nominato coordinatore del movimento “èCivica”

La lista “èCivica”, voluta ed ideata dal sindaco Antonello Denuzzo, si struttura con la scelta di un coordinatore che è ricaduta sul consigliere comunale Mimmo Bungaro. Un movimento che ha fatto il suo debutto nel panorama politico francavillese dopo le elezioni amministrative dello scorso anno. In giunta è rappresentato da Eleonora Marinelli. “Sono grato – dichiara Bungaro – per il mandato conferitomi all’unanimità come coordinatore. Intendo mettere le energie giuste per fare emergere le idee e le preziose risorse umane e professionali che hanno visto raggiungere un risultato esaltante alle ultime consultazioni amministrative. Non è poco più del 12% e circa 2.100 voti. Donne, uomini e tanti cittadini che hanno costituito la vera forza e la novità di questa lista civica, condividendo in modo certo al sostegno del sindaco Antonello Denuzzo”. Bungaro invita tutti gli aderenti al movimento civico a evidenziare istanze e bisogni per trasformarli in progetti concreti, sostenendo l’azione amministrativa.

