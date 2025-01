Meloni indagata: avvisi di garanzia anche a Nordio, Piantedosi e Mantovano

La premier Giorgia Meloni ha annunciato, tramite un video, di aver ricevuto un avviso di garanzia firmato dal Procuratore della Repubblica Francesco Lo Voi. L’indagine riguarda i reati di favoreggiamento e peculato, in relazione alla vicenda del rimpatrio del cittadino Almasri.

Secondo quanto dichiarato dalla premier, gli stessi avvisi di garanzia sono stati inviati anche a Carlo Nordio, ministro della giustizia, Matteo Piantedosi, ministro dell’Interno, e ad Alfredo Mantovano, sottosegretario alla presidenza del Consiglio.

La denuncia all’origine dell’inchiesta sarebbe stata presentata dall’avvocato Luigi Ligotti, ex politico vicino a Romano Prodi, noto per aver difeso pentiti di mafia come Tommaso Buscetta e Giovanni Brusca. Lo Voi, già noto per aver condotto il processo per sequestro di persona contro Matteo Salvini, conclusosi con un’assoluzione, torna così al centro dell’attenzione pubblica con un’indagine che potrebbe avere importanti risvolti politici e giudiziari.

Il video di Giorgia Meloni

