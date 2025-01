ANM: “Nessun avviso di garanzia, per la Premier : la Politica ha frainteso”

(ANSA) – ROMA, 28 GEN – “Si segnala, al fine di fare chiarezza, il totale fraintendimento da parte di numerosi

esponenti politici dell’attività svolta dalla procura di Roma,

la quale non ha emesso, come è stato detto da più parti

impropriamente, un avviso di garanzia nei confronti della

presidente Meloni e dei ministri Nordio e Piantedosi ma una

comunicazione di iscrizione che è in sé un atto dovuto perché

previsto dall’art. 6 comma 1 della legge costituzionale n. 1/89.

La disposizione impone al procuratore della Repubblica, ricevuta

la denuncia nei confronti di un ministro, ed omessa ogni

indagine, di trasmettere, entro il termine di quindici giorni,

gli atti al Tribunale dei ministri, dandone immediata

comunicazione ai soggetti interessati affinché questi possano

presentare memorie al collegio o chiedere di essere ascoltati.

Si tratta, dunque, di un atto dovuto”. Così in una nota

l’Associazione nazionale magistrati. (ANSA).

