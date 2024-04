Melfi, aggredita una ragazza e accoltellato il barista intervenuto a sua difesa

MELFI (PZ) – In un bar di Melfi un giovane ha prima aggredito una ragazza e poi ha accoltellato il titolare del locale intervenuto per difenderla. L’uomo è stato trasportato in codice rosso all’ospedale della cittadina federiciana dove è stato sottoposto a intervento chirurgico. La ragazza è, invece, al San Carlo di Potenza per un trauma cranico. L’aggressore sarebbe un 32enne di Rapolla che pare da tempo avesse mostrato un interesse morboso per la giovane.

Condividi con…

Email



Whatsapp





Telegram





About Author