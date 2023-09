Melendugno, auto contro moto: un morto

Tragico incidente stradale nel tardo pomeriggio di oggi a Torre Specchia di Melendugno. A perdere la vita un uomo in sella ad una moto che è andato a scontrarsi contro un’autovettura. A seguito dell’impatto l’auto è finita contro il guardrail, mentre la moto e il centauro sono andati ad impattare contro un palo in cemento e un muretto. All’arrivo dei soccorsi il cuore dell’uomo aveva già smesso di battere. Indagini in corso ad opera dei carabinieri che hanno sequestrato i mezzi.

