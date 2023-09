CEGLIE MESSAPICA – Era alla guida della sua moto 125 quando, per cause tutte da accertare, ha perso il controllo del mezzo, andando a sbattere contro un palo della pubblica illuminazione. È in gravissime condizioni un 17enne di Ceglie Messapica, attualmente ricoverato all’ospedale Antonio Perrino di Brindisi dove è stato sottoposto ad intervento chirurgico. Il sinistro stradale si è verificato questa mattina, sulla provinciale che collega Ceglie alla vicina Villa Castelli. Secondo quanto appreso, le condizioni del giovane centauro sono critiche. Anche per questo, nella giornata in cui si tirava un sospiro di sollievo per Daniele – il 19enne di Fasano uscito dal coma e vivo anche grazie alle donazioni – la Asl di Brindisi ha lanciato, attraverso i suoi canali social, un nuovo appello. Chi può, doni.

“Daniele si è risvegliato dal coma, mentre un altro ragazzo di 17 anni è ricoverato in rianimazione in gravi condizioni, sempre per un incidente in moto. Serve sangue al Perrino, si può donare domani mattina al Trasfusionale e anche all’ospedale di Ostuni, poi nelle raccolte serali straordinarie organizzate dalle associazioni Avis. Grazie intanto a tutti quelli che hanno donato per Daniele”

Carenza sangue, l’appello della Asl e il calendario

“Nei nostri ospedali c’è bisogno di sangue, ogni giorno. Il sangue – si legge in un post Facebook della pagina Asl Brindisi – serve per gli interventi chirurgici programmati, per le emergenze dal pronto soccorso, per le trasfusioni continue di cui necessitano i pazienti microcitemici e i pazienti domiciliari. Tutti possiamo farci portavoce di un’emergenza quotidiana che vede impegnato il personale ospedaliero nella continua ricerca di sangue”.

Proprio questa questa sera alle 21 presso Masseria Fragnite tra Ostuni e Ceglie è prevista una raccolta sangue da parte dei volontari Avis. L’evento era già in programma, ma ora assume un’improtanza fondamentale alla luce dell’incidente di questa mattina.

Di seguito, il calendario:

📌 Centri donazione sangue nei nostri ospedali:

✔ Brindisi – Ospedale Perrino: dal lunedì al sabato ore 8.00 – 12.00

✔ Francavilla Fontana – Ospedale Camberlingo: giovedì ore 8.15-10.30

✔ Ostuni – Ospedale civile: venerdì ore 8.15-10.30

📌 Raccolte straordinarie promosse dalle Associazioni in collaborazione con la Asl – nei punti di raccolta fissa oppure in autoemoteca – dove è sempre presente il nostro personale medico e tecnico:

✔ 8 settembre: Francavilla F. c/o Chiesa dei Sette Dolori ore 17.30-21.00 – raccolta Avis

✔ 8 settembre: Ostuni c/o Ospedale ore 8.00-12.00 – raccolta Avis

✔ 9 settembre: Erchie Piazza Umberto ore 17.30-21.00 – raccolta Avis

✔ 10 settembre: Ostuni c/o Ospedale ore 8.00-10.30 – raccolta Avis

✔ 10 settembre: San Donaci c/o Biblioteca Comunale ore 8.00-12.00 – raccolta Avis

✔ 10 settembre: San Pancrazio c/o Poliambulatorio ore 8.00-12.00 – raccolta Avis

✔ 10 settembre: Torchiarolo c/o Sala Consiliare ore 7.45-11.30 – raccolta Avis

Numero del Centro Trasfusionale ➡ 0831 537274

Spazio dedicato sul sito ➡ https://www.sanita.puglia.it/…/centri-donazione-sangue

About Author

Condividi su...



Linkedin

Email

Whatsapp