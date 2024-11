Medicina nello sport: focus a Taranto in vista dei Giochi del Mediterraneo

È iniziato il conto alla rovescia per l’atteso appuntamento “Lo sport a Taranto – verso i Giochi del Mediterraneo”, in programma il prossimo 21 novembre, alle ore 18:00, nella sede del Centro di Medicina dello Sport di Taranto, in via Lazio 45.

L’incontro, organizzato dal Centro in collaborazione con Ki.Fra Comunicazione&Eventi e Kmzero99, metterà al centro il ruolo strategico della medicina dello sport in prospettiva dei Giochi del Mediterraneo, grazie all’idea del dott. Luigi Santilio, presidente dell’associazione Medico Sportiva di Taranto.

Tra i relatori interverranno personalità di spicco come il dott. Luca La Bianca, medico dello sport e istruttore UEFA Football Doctor Education Programme, Michelangelo Giusti, delegato Coni Taranto, Luca Balasco, referente regionale Scuola Sport e Salute, Luca Augenti, presidente Uisp Taranto, Luca Pellicoro, vicepresidente dell’associazione Enjoy Your Dive, e Vito D’Onghia, allenatore di nuoto.

Moderato dal giornalista Matteo Schinaia, direttore di TuttoSportPuglia.com, l’evento vedrà la partecipazione di delegazioni di realtà sportive locali come il Taranto FC, la Gioiella Prisma Taranto, il Cus Jonico e altre importanti società sportive del territorio.

Per ulteriori informazioni, è possibile contattare il numero 0997361876.

