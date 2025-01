Maturità 2025, si parte il 18 giugno: occhio alla condotta

L’Esame di Stato 2025 si avvicina, con la prima prova scritta fissata per mercoledì 18 giugno. Il Ministero dell’Istruzione e del Merito (MIM) ha confermato la struttura dell’esame e annunciato alcune novità, tra cui l’importanza della condotta per l’ammissione.

Struttura dell’esame

L’esame di maturità sarà articolato in due prove scritte e un colloquio orale:

Prima prova scritta (18 giugno 2025): è il tema di italiano, uguale per tutti gli indirizzi. Gli studenti potranno scegliere tra sette tracce suddivise in tre tipologie:

• Analisi del testo

• Testo argomentativo

• Tema di attualità

Seconda prova scritta (19 giugno 2025): verterà su una materia caratterizzante l’indirizzo di studio. Alcune delle discipline scelte per i principali percorsi sono:

• Latino per il Liceo Classico

• Matematica per il Liceo Scientifico

• Lingua e Cultura Straniera 1 per il Liceo Linguistico

• Scienze Umane per il Liceo delle Scienze Umane

• Economia Aziendale per l’indirizzo “Amministrazione, Finanza e Marketing” degli Istituti Tecnici

• Lingua Inglese per l’indirizzo Turismo negli Istituti Tecnici

Per l’elenco completo delle materie della seconda prova, è possibile consultare il sito ufficiale del Ministero dell’Istruzione e del Merito.

• Colloquio orale: si svolgerà dopo le prove scritte e avrà l’obiettivo di verificare la preparazione dello studente su più discipline, il percorso di PCTO (ex alternanza scuola-lavoro) e l’educazione civica.

Novità per l’ammissione: il peso della condotta

Una delle principali novità dell’Esame di Stato 2025 riguarda la valutazione del comportamento degli studenti. Coloro che avranno una condotta pari a 6/10 dovranno presentare, durante il colloquio orale, un elaborato su temi di cittadinanza e valori sociali. L’intento è sottolineare l’importanza del rispetto delle regole e della responsabilità personale all’interno della scuola.

Il Ministro dell’Istruzione, Giuseppe Valditara, ha dichiarato: “Vogliamo che l’esame di maturità sia un momento di crescita e di responsabilità, in cui si valorizzi non solo la preparazione accademica, ma anche il rispetto delle regole e dei valori della comunità scolastica”.

Commissioni d’esame

Le commissioni saranno composte da un presidente esterno, tre membri esterni e tre interni, assicurando così un giudizio equilibrato e imparziale sulle competenze acquisite dagli studenti. Per ulteriori aggiornamenti e dettagli, è consigliato monitorare le comunicazioni ufficiali del MIM e consultare la propria scuola.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author