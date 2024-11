Matera sempre più scatenato: nel mirino Tazza, Zampa e Di Piazza

Il Matera è scatenato sul mercato. Come anticipato da Antenna Sud il club lucano dopo aver chiuso Coquin dalla Fidelis Andria, sta provando a mettere segno un triplo colpo: Salvatore Tazza, difensore fresco di risoluzione di contratto con la Palmese, Enrico Zampa, centrocampista di quantità e qualità dal Siracusa ed ex Turris e Matteo Di Piazza, attaccante del Pompei ex, tra le altre, di Catania, Lecce, Cavese e Brindisi. Per ora si tratta solo di trattative il club sta provando a chiudere nel giro di poche ore. Verso l’addio, invece, il difensore Cipolletta che ha accettato la proposta della Virtus Francavilla.

