Il Nardò saluta Lukas Dod e Amil Gassama

Il Nardò comunica di aver raggiunto un accordo per la risoluzione consensuale del contratto con i calciatori Lukas Dod e Amil Gassama. La società ringrazia entrambi gli atleti per l’impegno profuso nei mesi trascorsi e augura loro le migliori fortune per il futuro delle rispettive carriere.

