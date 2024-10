Matera-Martina 1-2: Llanos firma il blitz al XXI Settembre

Per il Martina è la seconda vittoria in stagione, per il Matera il secondo ko consecutivo tra le mura amiche. Sono le due facce del match del XXI Settembre-Franco Salerno che vede la squadra di Pizzulli spuntarla con un 2-1 che si materializza nel finale di partita, grazie alla rete di Llanos. Matera che aveva trovato il pari con Cipolletta dopo il vantaggio pugliese firmato da Resouf. Succede tutto nel secondo tempo con il Martina riesce a firmare il blitz dalla Città dei Sassi.

Nel primo tempo, è subito il Matera a farsi vedere. Al 3’ cross di Bello l’incornata di Infantino che termina alta. È solo un sussulto, perché poi il Martina prende campo. Al 13’ dalla punizione di Zenelaj, arriva un insidioso pallone per Russo ma Brahja riesce a rispondere al meglio. Ospiti che ci provano ancora su calcio piazzato. È ancora Russo a provarci ma l’estremo difensore biancoazzurro è bravo in uscita. Nella seconda metà di primo tempo, il Matera cresce. Al 26’ ci prova Casiello con un bel diagonale: palla di un nulla a lato. Una decina di minuti dopo sono ancora i biancoazzurri ad essere pericolosi. Ottimo pallone di Bello a pescare Sicurella che mette al centro il migliore dei cross, un difensore chiude in angolo, anticipando Infantino e Citro. Altra occasione per i biancoazzurri tre minuti dopo. È Napolitano che si accentra e apre per Citro: ottimo cross al centro per l’incornata di Infantino che termina di un nulla sopra la traversa.

Nel finale, arriva la risposta del Martina. È Russo a provarci in piena area: palla che termina di poco a lato. Nel secondo tempo, parte subito bene il Martina. Al 4’ è Resouf che vince un contrasto con Cipolletta e si invola in area calciando di pochissimo alto. Pochi secondi dopo, Berardocco perde un pallone sanguinoso al limite dell’area con Mastrovito che si presenta a tu per tu con Brahja: miracoloso il portiere biancoazzurro nel diredi no. E alla terza chance, gli ospiti non perdonano. Altro pallone perso sulla trequarti da parte del Matera, Resouf fa tutto da solo e infila Brahja in uscita. La reazione dei biancoazzurri arriva al 17’ con un buon pallone per Citro che ci prova: Figliolia devia.

Il pareggio dei biancoazzurri arriva una decina di minuti dopo. Tutto nasce da un ottimo pallone di Ledesma che pesca Pirola in piena area: palla deviata dall’estremo difensore pugliese, ma Cipolletta ribatte in rete. Matera che prova il tutto per tutto per vincerla. Ciullo inserisce anche Muscas ma di pericoli dalle parti di Figliolia non ne arrivano. E così, il Matera gestendo bene, nel finale trova la rete del pareggio. Altra ingenuità dei biancoazzurri con Llanos che si trasforma in attaccante e con un diagonale stampa in rete.

IL TABELLINO

Matera-Martina 1-2

Reti: al 11’ st Resouf (MR), al 27’ st Cipolletta (MT), al 46’ st Llanos (MT)

Matera (3-5-2): Brahja, Pirola, Cipolletta, F. Russo, Bello (dal 40’ st Carbone), Sicurella, Berardocco (dal 10’ st Ledesma), Napolitano (dal 37’ st Muscas), Casiello (dal 19’ st Iaccarino), Infantino (dal 10’ st Burzio), Citro. A disposizione: Carotenuto, Spinelli, Incerti, Minnocci. Allenatore: Ciullo.

Martina (4-3-3): Figliolia, Mancini (dal 17’ st Perrini), De Angelis, Llanos, Lupo, Piarulli (dal 32’ st Cafagna), Zenelaj, Mastrovito (dal 32’ st Marinelli), S. Russo, Resouf (dal 26’ st La Monica), Tuccitto (dal 31’ st Ievolella). A disposizione: Martinkus, Chogolzadeh, Carucci, Vaticino. Allenatore: Pizzulli.

Arbitro: Bonasera di Enna

Assistenti: De Rosa di Napoli e Arcella di Frattamaggiore

Note: Giornata soleggiata sulla Città dei Sassi. Terreno di gioco in buone condizioni. Ammoniti: Cipolletta, Burzio e Pirola (MT) e S. Russo (MR). Recupero: 3’ pt e 6’ st. Angoli: 3-1 per il Matera. Spettatori: 2000 circa di cui 200 ospiti.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author