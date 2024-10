Martina, Pizzulli: “Vittoria meritata. Svolta? Siamo squadra giovane”

“Venire a Matera e giocarcela in questo modo, pur essendo una squadra giovanissima non è da tutti. Finalmente raccogliamo ciò che nelle ultime partite, tutte pareggiate, non siamo riusciti a portare a casa. Ci vuole pazienza ma siamo sulla strada giusta”. Parla così, il tecnico del Martina, Massimo Pizzulli, ai microfoni di Antenna Sud dopo la vittoria conquistata questo pomeriggio.

Sulla vittoria: “Sono contento che oggi la squadra ha provato la sensazione della vittoria. Purtroppo, nelle precedenti partite abbiamo sempre accarezzato i tre punti e non siamo mai riusciti a conquistarli pur creando tante occasioni. Abbiamo commesso qualche errore di gioventù ma siamo sempre ripartiti, cercando di migliorare quelle che sono le nostre armi migliori. Devo solo ringraziare i ragazzi, perché queste sono belle emozioni. Ci prendiamo questa vittoria che è molto importante per tutto l’ambiente, inanellando il quarto risultato utile consecutivo”.

Sulla partita: “Nel primo tempo abbiamo fatto benissimo. Non abbiamo rischiato granchè. Nella ripresa, invece, è stato un dominio. Ci è mancata un po’ di cattiveria negli ultimi metri, presentandoci a tu per tu con il portiere avversario per ben due volte. Poi siamo andati in vantaggio in maniera meritata. C’è stato il loro assedio come giusto che sia. Hanno messo queste palle lunghe, essendo una squadra fisica. Noi abbiamo tenuto botta, anche grazie a Figliolia. Peccato, però, per il pareggio. Qualcosa l’abbiamo cambiata perché stavamo soffrendo in mezzo al campo. Però, sapevamo che potevamo far male con le ripartenze. E quando ci sono queste occasioni, come nella rete di Llanos, bisogna sfruttarle. Una rete che ci permette di portare a casa tre punti meritatamente”.

Sulla svolta: “Sappiamo che è una vittoria pesante. Non so quante partite il Matera perderà in casa. Noi siamo una squadra giovane. Sono contento per la squadra perché in questo modo può prendere coraggio. Devono capire che le scelte che abbiamo fatto io e il presidente Lacarbonara danno fiducia ai giovani che possono diventare giocatori importanti come successo l’anno scorso”.

