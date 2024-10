Matera in lizza per adunata nazionale Alpini 2026: sopralluogo tecnico

Matera è tra le città favorite per l’assegnazione dell’Adunata Nazionale degli Alpini 2026. Dai primi sopralluoghi tecnici emerge che la città lucana ha tutte le carte in regola per ospitare l’evento, contendendosi la candidatura con Brescia e Genova.

I risultati dei sopralluoghi sono stati presentati in municipio alla presenza del sindaco Domenico Bennardi, che ha sottolineato l’importanza di questo evento per la Basilicata, nonostante le difficoltà logistiche. Bennardi ha ribadito il forte legame istituzionale con Bari, che potrebbe rafforzarsi ulteriormente in caso di esito favorevole.

La delegazione degli Alpini ha visitato diverse strutture della città, tra cui il Palasassi e il palazzetto del rione Lanera, ritenute idonee per la logistica, e altri luoghi come piazza Vittorio Veneto e l’auditorium Gervasio, che potrebbero accogliere fino a 400mila persone. I tecnici, in caso di assegnazione, valuteranno ulteriormente le esigenze di sicurezza, che Matera, forte delle esperienze precedenti come il G7, è pronta a garantire.

L’eventuale assegnazione porterebbe un significativo ritorno economico per la regione, come dimostrato dall’Adunata di Udine, che generò un utile di 105 milioni di euro. La delegazione Alpina, composta da importanti rappresentanti nazionali e locali, ha trovato ampio supporto istituzionale da parte delle amministrazioni di Basilicata e Puglia. Tra i sostenitori della candidatura, l’assessore alla Cultura Tiziana D’Oppido ha evidenziato il legame storico tra gli Alpini e la regione, ricordando la loro presenza durante il terremoto dell’Irpinia del 1980.

La decisione finale sarà presa il 16 novembre, quando il Consiglio nazionale degli Alpini discuterà le candidature di Matera, Brescia e Genova, con la votazione decisiva prevista per il 24 novembre. Se Matera verrà scelta, l’Adunata si terrà nella seconda domenica di maggio 2026.

