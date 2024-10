Montalbano Jonico, spaccio droga: arrestato un artigiano

Continuano i servizi straordinari di controllo del territorio svolti dai Carabinieri della Compagnia di Policoro finalizzati alla repressione dei reati in materia di sostanze stupefacenti, specie nei luoghi di aggregazione e di ritrovo dei giovani.

Nell’ambito di tali servizi, a Montalbano Jonico i Carabinieri della locale Stazione notavano un viavai di alcuni giovani, alcuni dei quali assuntori di sostanze stupefacenti, nei pressi dell’abitazione di un artigiano del luogo. Congiuntamente ai Carabinieri dell’Aliquota Operativa della Compagnia di Policoro, ed avuto il supporto di un’unità cinofila dei Carabinieri di Tito, durante un servizio di osservazione i militari notavano l’artigiano cedere un involucro ad un uomo. L’immediato controllo sui due soggetti permetteva di accertare che l’involucro consegnato all’acquirente conteneva 0,7 grammi di cocaina. Nel corso della conseguente perquisizione domiciliare a casa dell’artigiano, effettuata anche con l’ausilio del cane “Nerone”, veniva rinvenuta ulteriore sostanza stupefacente del tipo cocaina suddivisa in 18 dosi per complessivi 9,3 grammi, euro 5.670,00 in banconote di vario taglio, materiale per la pesatura ed il confezionamento dello stupefacente, tutto posto in sequestro. L’uomo, dopo le formalità di rito, su disposizione del Pubblico Ministero della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Matera, è stato tradotto presso la Casa Circondariale della Città dei Sassi, dove si trova tuttora in custodia cautelare all’esito della convalida dell’arresto da parte del Giudice delle Indagini Preliminari del Tribunale di Matera.

Si precisa che comunque gli accertamenti compiuti finora sono comunque nella fase delle indagini preliminari, e necessitano della successiva verifica processuale nel contraddittorio con la difesa.

Il risultato conseguito è frutto della continua e metodica attività di vigilanza e controllo condotta dai reparti dipendenti della Compagnia Carabinieri di Policoro, coordinati dal Comando Provinciale Carabinieri di Matera, per prevenire e contrastare le varie forme di illegalità, anche nelle aree a bassa densità di popolazione ma comunque interessate da fenomeni diffusi come, nel caso specifico, lo spaccio e il consumo di droghe.

