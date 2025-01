Matera: in giro con due grammi di droga ma a casa ne aveva un etto, arrestato

I finanzieri del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria di Matera hanno tratto in arresto, in flagranza di reato, un uomo di nazionalità pakistana per l’ipotesi di reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Nell’ambito delle attività di controllo del territorio a contrasto dei traffici illeciti è stato effettuato un mirato servizio di appostamento nel corso del quale è stato fermato un soggetto del Gambia che si presumeva avesse acquistato, poco prima, sostanze stupefacenti da un altro soggetto.

L’uomo fermato, infatti, aveva con sé due grammi di hashish. Pertanto, i militari hanno deciso di effettuare una perquisizione domiciliare al presunto “spacciatore”, rivelatosi di nazionalità pakistana con regolare permesso di soggiorno. Le operazioni hanno consentito di rinvenire ulteriori 98,00 (novantotto) grammi di hashish, un bilancino di precisione e materiale vario per il confezionamento dello stupefacente in diverse dosi, che avrebbe fruttato – se immessa sul mercato – circa 2.000 (duemila) Euro.

Il responsabile è stato immediatamente tratto in arresto, in flagranza di reato, e posto a disposizione del Pubblico Ministero di turno della Procura della Repubblica di Matera che ha disposto la misura degli arresti domiciliari.

La competente Autorità Giudiziaria, riconoscendo l’esistenza di un concreto quadro indiziario, ha convalidato la suddetta misura restrittiva della libertà personale, disponendo la misura alternativa dell’obbligo di dimora nel Comune di Matera e di firma presso la polizia giudiziaria.

Si precisa che il procedimento penale versa attualmente nella fase delle indagini preliminari, con la conseguenza che per la persona arrestata vige il principio di presunzione di innocenza fino all’ultimo grado di giudizio, allorquando sarà definita la posizione dello stesso.

L’operazione testimonia l’incessante attenzione delle Fiamme Gialle verso il contrasto al traffico di stupefacenti.

