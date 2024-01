Matera, in arrivo Parisi dalla Virtus Francavilla

Il Matera, secondo quanto appreso da Antenna Sud, è ad un passo dall’ingaggio di Giuseppe Parisi, esterno classe 2005 della Virtus Francavilla ed attualmente in forza all’Altamura. Il calciatore arriverà con la formula del prestito. Il direttore sportivo Giuseppe Figliomeni, inoltre, avrebbe intenzione di cercare anche un attaccante over dalla Serie C per completare l’organico.

