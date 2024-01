Francesco Pio Petito è un nuovo calciatore dell’Az Picerno

L’AZ Picerno comunica di aver perfezionato l’acquisizione a titolo definitivo dal Sorrento dell’attaccante classe 2002 Francesco Pio Petito.

Petito è stato protagonista del Sorrento contribuendo in maniera importante alla vittoria del campionato di Serie D – Girone G 2022/2023, disputando 35 gare e realizzando 6 gol. Quest’anno, in Serie C, ha disputato 13 gare e ha messo a segno 1 assist.

About Author

Condividi su...



Linkedin

Email

Whatsapp