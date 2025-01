Matera: Elena Raggio promossa primo dirigente all’Anticrimine

Elena Raggio è stata promossa primo dirigente all’Anticrimine della Questura di Matera. Laureata in Giurisprudenza all’Università di Bari nel 1995, ha costruito una solida carriera all’interno della Polizia. Dopo l’abilitazione alla professione forense nel 1998, nel 2000 ha intrapreso il corso per vice commissari avviando un percorso professionale che l’ha portata a ricoprire ruoli di rilievo in diverse questure italiane.

Dal 2001, con l’incarico di dirigente dell’Ufficio Immigrazione a Vibo Valentia, ha proseguito il suo impegno nella Divisione Anticrimine e nell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico a Lecce, fino a diventare vice dirigente della Divisione Amministrativa e Sociale della stessa questura.

Dal 2024 e alla Questura di Matera, dove ricopre il ruolo di reggente della Divisione Anticrimine. Si è distinta anche per il suo impegno nella formazione: tra il 2021 e il 2022 ha tenuto lezioni sulla prevenzione del crimine e il controllo del territorio agli allievi delle scuole di polizia.

Con una lunga esperienza su tematiche legate alla violenza di genere e al contrasto dell’abuso di sostanze, Elena Raggio rappresenta un esempio di dedizione e professionalità al servizio della comunità.

