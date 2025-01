Sanità, Giordano (Ugl Matera): ‘Mai registrati tanti investimenti’

Un piano da 50 milioni di euro per rafforzare la sanità materana è già in corso, con interventi che riguardano l’ospedale di Matera, le strutture assistenziali territoriali, le case e gli ospedali di comunità nella rete provinciale, oltre al potenziamento dell’ospedale di Policoro. A questo si aggiunge un’importante azione di reclutamento: nel 2024, l’Azienda sanitaria di Matera ha assunto oltre 200 nuovi professionisti tra medici, infermieri, personale ausiliario e amministrativo. Per il 2025 è previsto un ulteriore piano di assunzioni con 250 nuove unità, di cui 100 medici.

L’annuncio arriva al termine di un incontro svoltosi a Matera presso l’Hotel San Domenico, dove si è discusso di sanità in Basilicata e in particolare nella provincia di Matera, alla presenza dell’assessore regionale alla sanità, Cosimo Latronico. “Questi investimenti significano risposte puntuali e tempestive ai problemi attuali, come le liste d’attesa, ma anche la costruzione di una nuova sanità territoriale,” ha dichiarato Pino Giordano, Segretario Provinciale dell’Ugl Matera.

Tra i risultati già ottenuti, Giordano ha sottolineato la collaborazione con le strutture private accreditate, che ha permesso di erogare 9.000 prestazioni sanitarie per ridurre le liste d’attesa. Inoltre, sono stati aggiornati i contratti con i medici specialisti e quelli di medicina generale, pediatri e medici della continuità assistenziale, con l’obiettivo di rafforzare la medicina territoriale e di prossimità.

“La Basilicata sta investendo concretamente nella sanità – ha aggiunto Giordano – grazie alla lungimiranza dell’assessore Latronico. I fondi del PNRR stanno finanziando la costruzione di nuove strutture come case di comunità e centri operativi territoriali, mentre i piani sociali di zona beneficeranno di ulteriori investimenti. Siamo solo all’inizio di una vera rivoluzione del sistema sanitario lucano, basata su fatti concreti e non parole,” ha concluso.

