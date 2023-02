Matera, due novità per il Carro della bruna 2023

MATERA – Sono Elena Mirimao, Annalisa Di Gioia, Luigina Bonamassa e Laura D’Ercole le artiste alle quali la commissione incaricata dal CdA dell’Associazione Maria SS. Della Bruna, ha affidato il compito di realizzare il Carro Trionfale 2023. Per la prima volta nella storia della Festa della Bruna, dunque, saranno quattro donne a realizzare il manufatto di cartapesta. Ma questa non è l’unica novità. Il Presidente dell’Associazione organizzatrice della festa, Bruno Caiella, ha deciso di aprire le porte della fabbrica di quartiere Piccianello alla stampa, per condividere, con i cittadini, passo per passo, i vari momenti di realizzazione del Carro che sarà poi “strazzato” la sera del 2 luglio in piazza Vittorio Veneto.

Condividi su...



Linkedin

email